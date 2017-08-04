Мексика ввела мито на імпорт сталевих труб з України

Мексика запровадила антидемпінгове мито на імпорт безшовних сталевих труб з України в розмірі 170,11 дол./тонна, повідомляє американське аналітичне агентство Platts з посиланням на рішення Міністерства економіки Мексики.

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Згідно з повідомленням, мито поширюватиметься на труби діаметром від 2 до 16 дюймів незалежно від товщини стінок, покриття і типу сталі.

При цьому антидемпінгові мита було запроваджено і для сталевих труб з інших країн. Зокрема, для виробників з Південної Кореї мито становитиме 131,1 дол./ тонна, з Іспанії - 378,54 дол./тонна, з Індії - 206,7 дол./тонна.

При цьому ініціатором антидемпінгового розслідування, за результатами якого було запроваджено мита, став мексиканський виробник труб Tamsa.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2016 року Мексика почала антидемпінгове розслідування щодо сталевих труб з України, Південної Кореї, Іспанії та Індії.

У лютому минулого року Мексика продовжила на 5 років дію антидемпінгового мита в розмірі 25% на український гарячекатаний прокат.