"Відмінна точність": опубліковано відео випробування українських протитанкових ракет

Українське конструкторське бюро "Луч" показало випробування партії протитанкових ракет. Відповідне відео опубліковане на Facebook-сторінці КБ.

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"КБ "ЛУЧ" підтвердило заявлені характеристики чергової партії протитанкових ракет в інтересах замовника. Дальність стрільби 4500 метрів, відмінна точність", - йдеться у повідомленні бюро.

Як повідомляв УНІАН, в Україні провели випробування зенітно-гарматного комплексу "Шилка". Під час тестування була повністю перевірена робота всіх систем бойової машини, включаючи ведення вогню із 23-мм зчетвереної автоматичної гармати, загальна скорострільність якої складає 3400 пострілів за хвилину.