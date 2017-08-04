"Сумихімпром" відновив виробництво комплексних добрив після восьмимісячного простою

Державне підприємство хімічної галузі ват «Сумихімпром» відновило виробництво комплексних добрив, включаючи гранульований суперфосфат і фосфорну кислоту, після восьмимісячного простою, повідомила прес-служба підприємства.

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«У липні вироблено 13 тис. вже традиційної марки добрив NP 12:24. Відразу ж паралельно з виробництвом здійснювалися відвантаження готової продукції. Добрива транспортувалися споживачам з України, Болгарії та Молдови. Зараз провідні фахівці підприємства і виробничники працюють над виготовленням нового виду добрив - NPK 6:24:12», - йдеться в повідомленні.

Так само в прес-службі відзначили, що за час простою у відповідних цехах були проведені ремонтні, очисні та відновлювальні роботи. При цьому план виробництва фосфорної кислоти і відвантаження фосфогіпсу успішно виконується, а цех з їх виробництву проводить навчання персоналу для переходу з тризмінної на чотиризмінний режим роботи.

Як повідомляв УНІАН, один з найбільших в Україні підприємств хімічної галузі ват «Сумихімпром», в січні-червні 2017 року скоротило чистий прибуток у 3,8 рази - до 7,4 млн грн з 28,4 млн грн в аналогічному періоді 2016 року.

Фонд державного майна України (ФДМУ) в жовтні минулого року заявив про початок підготовки до приватизації «Сумихімпрому», що перебуває у стані санації, 99,99% акцій якого належить державі.

«Сумихімпром» має енергохімічний комплекс, що виробляє двоокис титану, мінеральні добрива, сірчану і фосфорну кислоти, залізо-оксидні пігменти та коагулянти.