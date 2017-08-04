Співробітники "Укрнафти" заявляють про порушення їх прав внаслідок дій НАБУ під час обшуків компанії 26-27 липня

Співробітники центрального офісу найбільшої нафтовидобувної компанії «Укрнафта» звернулися з листом до генерального прокурора України Юрія Луценка, в якому заявили, що дії детективів Національного антикорупційного бюро України під час обшуків компанії 26-27 липня порушували їх громадянські права, і попросили генпрокурора дати оцінку законності таких дій. Про це йдеться у листі від 2 серпня, текст якого був опублікований на сторінці компанії в соцмережі Facebook.

«Вважаємо, що дії НАБУ... були здійснені з порушеннями вимог Кримінального процесуального кодексу, а також грубо порушують гарантовані Конституцією та визнані основними в будь-якій правовій і соціальній державі права», - заявили в компанії, додавши перелік таких порушених прав: право на повагу до людської гідності, право на свободу та особисту недоторканність, право на таємницю телефонних розмов, кореспонденції та невтручання в особисте життя.

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Згідно з повідомленням, представники НАБУ під час обшуку погрожували співробітникам компанії тимчасовим вилученням їх мобільних телефонів.

«Спроби співробітників відмовитися надавати відповіді у відсутності адвоката або через необізнаність, відсутність інформації закінчувалися погрозами з боку співробітників НАБУ бути викликані на допит в якості свідка, а в деяких випадках – погрозами притягнути до кримінальної відповідальності», - повідомляється в документі.

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У листі також зазначено, що працівники компанії не допускалися до робочих місць і були змушені стояти на вулиці або у внутрішньому дворику компанії.

«Вважаємо, що допущені під час обшуку 26-27 липня 2017 року порушення гарантованих Конституцією прав і основоположних свобод дискредитують діяльність НАБУ, а також повністю нівелюють мета створення цього правоохоронного органу», - заявили в компанії.

«Просимо провести перевірку і дати оцінку діям детективів НАБУ та інших осіб, які на підставі ухвали Солом'янського районного суду Києва 26 та 27 липня 2017 року проводили обшук в будівлі «Укрнафти»; за результатами перевірки притягнути винних осіб до відповідальності, згідно вимог Конституції і законів України», - йдеться в тексті документа.

Як повідомляв УНІАН, 26-27 липня детективи НАБУ проводили обшуки в центральному офісі «Укрнафти». Тоді повідомлялося, що компанія співпрацює зі слідством і надає всі необхідні документи.

Раніше, на початку квітня представники Генеральної прокуратури та СБУ проводили обшуки в компанії, в ході яких правоохоронці вимагали надати інформацію про проведення аукціонів з продажу нафти в 2013-2015 роках, при цьому значну частину цієї інформації «Укрнафта» вже надавала іншим правоохоронним органам, у тому числі - НАБУ.

Довідка УНІАН. «Укрнафта» - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни. Акції «Укрнафти» включені в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі. «Нафтогазу» належить 50% + 1 акція "Укрнафти".