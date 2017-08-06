Компанія із США інвестує $100 мільйонів у видобуток золота в Україні

Міжнародна видобувна компанія Avellana Gold розробила проект з видобутку поліметалічних руд в Закарпатській області, в який планує інвестувати близько 100 млн дол., повідомила прес-служба компанії.

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«Проект дозволить побудувати технологічно розвинене підприємство, якого Україна не мала останні 20 років», - йдеться в повідомленні.

При цьому Avellana Gold зазначила, що інвестиційний клімат в Україні покращується, і країна стає все більш привабливою для бізнесу, але іноземні інвестори часто стикаються з бюрократичними труднощами.

Як повідомляв УНІАН, в 2016 році Avellana Gold придбала підприємства «Карпатська рудна компанія» і «Західна геологорозвідувальна компанія», які мали спеціальні дозволи на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою та видобування поліметалічних руд на Мужієвському родовищі.

В кінці березня 2017 року Держгеонадр повідомила про те, що Avellana Gold усуває негативні наслідки від діяльності попередніх надрокористувачів і планує в 2017 році провести рекультивацію території цього родовища.