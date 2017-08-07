У Siemens розповіли, як вийти зі скандалу з поставкою турбін до окупованого Криму

Німецький концерн Siemens вважає викуп турбін, поставлених до окупованого Росією Криму, простим вирішенням конфлікту з Москвою, повідомляє ТАСС з посиланням на заяву представника компанії Філіпа Енча.

Читайте такожSiemens озвучив збитки через скандал довкола турбін концерну в Криму

"Технічно це могло б виглядати як домовленість про ціну, яку одна сторона готова заплатити, щоб повернути турбіни. З цієї точки зору, це досить проста операція", - зазначив він.

Энч додав, що концерн також розглядає варіант повернення турбін на ТЕЦ у Тамані (Краснодарський край) через позов, спрямований до Арбітражного суду Москви.

"Очевидно, всі чотири турбіни переміщені в окупований Росією Крим всупереч заявам клієнта і контрактним зобов'язанням. Мова йде про місце використання турбін... Всі документи були підписані, дано гарантії, що там вони будуть використовуватися. Цього ми хочемо досягти", - додав він.

4 серпня ЄС розширив обмежувальні заходи відносно Росії через скандал з поставками турбін до анексованого Криму. До санкційного списку потрапили три фізичні особи, залучених до доставку обладнання на півострів, і три компанії.

21 липня Siemens оголосив, що отримав достовірну інформацію про модернізації і переміщенні до окупованого Криму чотирьох турбін, які були поставлені влітку 2016 року для проекту в Тамані.

У компанії стверджують, що це було зроблено в порушення контрактних зобов'язань. Концерн мав намір домогтися повернення обладнання в Тамань і запобігти нові поставки до анексованого Криму. Крім того, повідомлялося, що Siemens готовий викупити все обладнання і анулювати контракт. У Москві тим часом наполягають, що поставлені на півострів турбіни - "російського походження".