Україна з початку року експортувала чорних металів на $4,7 мільярда

Українські металургійні комбінати в січні-липні поточного року експортовано чорних металів на 4,749 мільярда доллароов, при цьому їх частка в експорті країни становить 19,91%, повідомляє Державна фіскальна служба.

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Згідно з повідомленням, експорт металовиробів становить 476,9 мільйона доларів і займає 2% в загальному експорті країни.

У липні Україна експортувала чорних металів на 667,7 мільйона доларів, металопродукції – на 75,5 мільйона доларів.

При цьому імпорт чорних металів (у грошовому вираженні) за 7 місяців склав 606 мільйонів доларів, металовиробів – 426,9 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році скоротила виручку від експорту чорних металів на 10,3% – до 7,3 мільярда доларів. Валютна виручка від експорту металовиробів минулого року скоротилася на 24,8% – до 689,8 мільйона доларів.