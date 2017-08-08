В Україні сповільнилося зростання цін виробників промпродукції

Зростання цін виробників промислової продукції в Україні в липні 2017 року в річному вираженні, порівняно з липнем 2016 року, сповільнилося до 23,3% з 26,3% місяцем раніше.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики, порівняно з попереднім місяцем, червнем 2017 року, ціни виробників промпродукції в липні зросли на 1,8%.

З початку року, порівняно з груднем 2016 року, ціни виробників промпродукції зросли на 8%.

У повідомленні відзначається, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, зростання цін виробників промислової продукції в Україні в червні 2017 року в річному вираженні, порівняно з червнем 2016 року, сповільнилося до 26,3% з 27,1% місяцем раніше.