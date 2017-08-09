Україна розірвала угоду з Росією щодо експорту військової техніки

Кабінет міністрів України ухвалив постанову “Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про порядок взаємодії при здійсненні експорту товарів (продукції) військового призначення до третіх країн”.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення схвалено сьогодні під час засідання уряду без обговорення.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2014 році припинила поставки до Росії військової продукції та товарів подвійного призначення в зв'язку з анексією Криму і агресією РФ на Донбасі. Президент України Петро Порошенко в кінці серпня 2014 року ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про припинення військово-технічного співробітництва з Росією.

За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, Україна через агресію Росії втратила більше 16% ВВП, продовжує втрачати життя мирних громадян і військових.

Сума заявлених збитків у зв'язку з захопленням майна майже 4 тис. українських підприємств на захопленому Росією Кримському півострові становить, за попередніми оцінками Міністерства юстиції, 1 трильйон 180 млрд грн.