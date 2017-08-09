Кабмін надав українському авіапрому нові пільги

Кабінет міністрів України звільнив авіабудівні підприємства від сплати ввізного мита та податку на додану вартість при імпорті комплектуючих до 1 січня 2025 року.

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Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в середу.

"Ми знаємо, що наші літаки є попит. Наприклад, за підрахунками експертів галузі, потреба світового ринку в літаках АН становить близько 1000 одиниць до 2035 року. Тому ми пропонуємо звільнити кошти літакобудівних підприємств для реінвестування в дослідно-конструкторські роботи і модернізацію технологій", - сказав міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, представляючи постанову.

При цьому Кубів наголосив, що до постанови додається чіткий перелік товарів, що підлягають безмитному ввозу, а також їх кількість. Ці показники були визначені з урахуванням щорічних виробничих планів підприємств, довгострокових контрактів на виробництво, ремонт, переобладнання, модифікації авіаційної техніки та двигунів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України наприкінці грудня минулого року прийняла закон про запровадження тимчасових пільг з податку на прибуток і земельного податку для підприємств авіабудівної галузі з 1 січня 2017 року до 1 січня 2025 року.

У 2016 році найбільший український авіабудівний концерн "Антонов" збільшив чистий прибуток в 4 рази порівняно з 2015 роком - до 178,1 мільйона гривень.