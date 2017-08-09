На "Кримському Титані" через пожежі зупинений весь технологічний процес - ЗМІ

На підприємстві «Кримський Титан» в анексованому Армянську внаслідок пожежі зупинено обладнання і технологічний процес.

Про це порталу «Новини Криму» повідомила начальник зі зв'язків з громадськістю «Кримського Титану» Юлія Дмитрієва.

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«Сьогодні, 9 серпня, о 04.40 в службу порятунку надійшла інформація про те, що на підприємстві «Кримський Титан» в Армянську сталося часткове обвалення конструкцій покрівлі в одній з будівель цеху. Жертв і постраждалих немає. За попередньою інформацією, в одноповерховій будівлі на території заводу стався обвал конструкцій покрівлі на площі близько 3,5 тисячі кв. м. У результаті обвалення постраждалих немає. Технологічний процес зупинено, обладнання зупинено, наслідки обвалення локалізовано», - йдеться в повідомленні.

За словами Дмитрієвої, на підприємстві створено комісію. Обставини обвалення з'ясовуються.