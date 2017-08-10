Україна почала нове антидемпінгове розслідування щодо імпорту

Україна порушила спеціальне антидемпінгове розслідування щодо імпорту сірчаної кислоти та олеуму, який в 2014-2016 роках міг нанести шкоду національному товаровиробнику.

Читайте такожУкраїна ввела нові антидемпінгові мита щодо імпорту з Росії

Відповідне повідомлення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) про початок розслідування опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» в четвер.

«Надані матеріали містять достатньо доказів, згідно з якими можна зробити висновок, що протягом 2014-2016 роках імпорт в Україну сірчаної кислоти та олеуму незалежно від країни походження та експорту здійснювався в таких розмірах і на таких умовах, що могло мати місце заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику», - йдеться в повідомленні.

При цьому в МКМТ відзначили, що імпорт сірчаної кислоти та олеуму в 2015 році зріс на 87%, в 2016 році - на 225%, а частка імпортної продукції у споживанні зросла в 2015 році на 80%, а в 2016 році - на 200%.

В той же час обсяги продажів національного товаровиробника - Східного гірничо-збагачувального комбінату - на внутрішньому ринку в 2015 і 2016 роках скоротилися на 5% і 8% відповідно, обсяги виробництва - на 5% і 6%, зайнятість - на 6% і 8%, при цьому продаж на внутрішньому ринку був збитковим. У МКМТ підкреслили, що в досліджуваний період імпорт був дешевшим за собівартість виробництва.

Як повідомляв УНІАН, щомісячний плановий обсяг виробництва сірчаної кислоти Східним ГЗК становить 50 тис. тонн в місяць. Підприємство є найбільшим виробником технічної та покращеної сірчаної кислоти в Україні.

Гідрометалургійний завод Східного гірничо-збагачувального комбінату (м. Жовті Води, Дніпропетровська обл.) 24 липня запустив цех з виробництва сірчаної кислоти, яка є важливим компонентом для отримання уранового оксиду з уранової руди.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» – єдине в Україні та найбільше в Європі підприємство з видобутку та переробки уранової руди і подальшого отримання уранового оксидного концентрату.