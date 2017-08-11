"Антонов" відзвітував про прибуток: за півроку заробив майже 23 мільйони

Чистий прибуток державного авіабудівного концерну «Антонов», що входить до держхолдингу «Укроборонпром», у січні-червні 2017 року становив 22,7 млн грн.

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Про це повідомила прес-служба «Укроборонпрому».

«Антонов» поліпшує фінансові показники завдяки впровадженню бізнес-процедур, які є логічними і зрозумілими для наших міжнародних партнерів. Якісно інший рівень менеджменту відкрив перед підприємством нові горизонти і дозволив виходити на новий рівень співробітництва», - зазначили в холдингу.

Згідно з повідомленням, поліпшення фінансових показників вдалося досягти в тому числі за рахунок диверсифікації постачальників і ринків, а також усунення залежності від Росії. Зокрема, в 2015 році 41% комплектуючих літака АН-178 були російськими, а вже в 2016 році підприємство повністю відмовилася від використання запчастин з цієї країни.

«Раніше майже 80% своєї продукції "Антонов" поставляв в РФ. Підприємство втратило величезні обсяги і ключовий ринок. Але ми вистояли, адже і можливості підприємства, і ринок збуту не виявилися залежними від північного сусіда. Зокрема, переорієнтація на нові ринки і отримання на них замовлень не відбулися в один момент, але авіабудівний флагман країни розвивається, він прибутковий і має чіткий вектор розвитку», - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, державне підприємство «Антонов», єдиний в Україні виробник літаків, за підсумками 2016 року збільшило чистий прибуток у 4 рази порівняно з 2015 роком – до 178,1 млн грн.

Наприкінці липня Кабінет міністрів прийняв рішення про ліквідацію юридичної форми держконцерну «Антонов» у зв'язку з його переведенням до складу «Укроборонпрому».