"Національна вугільна компанія" об'єднає 33 державні шахти

«Національна вугільна компанія», створення якої регламентується урядовою Стратегією розвитку вугледобувної галузі, об'єднає 33 державні шахти, повідомила прес-служба віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона.

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«У рамках однієї держкомпанії досить просто вирішувати адміністративні питання, менеджмент зможе набагато швидше і простіше передавати обладнання з безперспективних шахт на інші об'єкти. За попередніми оцінками, створення такої компанії дасть економію витрат на утримання збиткових шахт на суму 1,5 млрд грн на рік», - цитує прес-служба Кістіона.

При цьому віце-прем'єр зазначив, що «Національна вугільна компанія» повинна буде визначитися з тим, які шахти є перспективними, а які потрібно модернізувати.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України наприкінці травня затвердив Стратегію розвитку вугледобувної галузі, яка передбачає збільшення видобутку вугілля на державних шахтах з одночасним їх переходом на бездотаційну роботу через рік. Стратегія також передбачає створення єдиної Національної вугільної компанії», яка буде керувати держшахтами.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що Україна повинна провести приватизацію всіх державних вугільних шахт після того, як буде проведено їх реформування і ці підприємства будуть виведені на рівень беззбитковості.