"Антонов" планує випустити 70 літаків протягом найближчих 5 років

Маркетинговий план ДП “Антонов” передбачає випуск щонайменше 70 літаків протягом найближчих 5 років. Про це повідомляє прес-служба концерну "Укроборонпром".

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"Для ДП “Антонов” був створений чіткий маркетинговий план, який базується на оцінці спеціалістів, прогнозах незалежних експертів та провідних компаній. Він враховує перспективні ринки та потенціал кожної номенклатури товарів на цих ринках. Також він спирається на весь масив нинішніх домовленостей з партнерами", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, згідно з маркетинговим планом, ємність світового ринку середніх транспортних літаків оцінюється у 900 літаків у найближчі 15 років.

"Тому ДП “Антонов” планує поставити протягом 5 років 20 літаків АН-178 замовникам із країн СНД, Азії і Африки, а також Туреччині", - зазначили в "Укроборонпромі".

Також ДП “Антонов” має плани повернутися на конкурентний ринок регіональних пасажирських літаків.

Раніше УНІАН повідомляв, що чистий прибуток державного авіабудівного концерну "Антонов", що входить до держхолдингу "Укроборонпром", у січні-червні 2017 року становив 22,7 млн грн.