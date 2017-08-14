"Укроборонпром" за три роки отримав держоборонзамовлення на 11,7 мільярда
Крім того, в прес-службі зазначили, що "Укроборонпром" сплатив до бюджету 12,4 мільярда гривень.
Державний концерн "Укроборонпром" в рамках державного оборонного замовлення отримав фінансування на суму 11,7 мільярда гривень протягом трьох років, повідомила прес-служба концерну.
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Крім того, в прес-службі зазначили, що "Укроборонпром" сплатив до бюджету 12,4 мільярда гривень.
"Забезпечивши повне виконання держоборонзамовлення і збільшивши потужності підприємств для інших замовників, "Укроборонпром" сплатив до бюджету України 12,4 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, державний оборонне замовлення на 2016 рік за станом на 19 грудня виконано держконцерном "Укроборонпром" на 99%.
За інформацією концерну, в рамках державного оборонного замовлення на 2016 рік він отримав на ремонт, модернізацію та виробництво нового озброєння 4,4 мільярда гривень. При цьому в загальному обсязі держоборонзамовлення, яке цього року становить 13,5 мільярда гривень, на підприємства концерну припадає лише 32,5%.