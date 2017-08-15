Гройсман відреагував на повідомлення ЗМІ про нібито українські двигуни для ракет КНДР
Прем'єр зазначив, що вважає такі повідомлення абсолютно чіткою провокацією.
Повідомлення ЗМІ про нібито поставках державним підприємством "Південмаш" ракетних двигунів Північної Кореї є провокацією проти України, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час візиту в Дніпропетровську область.
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"Моя особиста позиція та мої думки з "Південмашу". Я вважаю, що це абсолютно чітка провокація. Я повністю спираюся на заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони та самого "Південмашу", що такого не було в природі. Можу сказати, що це неможливо. Принаймні, глибоко переконаний, що це провокація проти України. Крапка", - сказав прем'єр.
Як повідомляв УНІАН, раніше американське видання The New York Times розмістив публікацію, у якій стверджувалося, що успіхи Північної Кореї випробування міжконтинентальної балістичної ракети, яка, ймовірно, може досягти США, стали можливі завдяки придбанню потужних ракетних двигунів на чорному ринку, швидше за все з українського заводу.
У свою чергу, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що український оборонно-промисловий комплекс не постачав ракетні двигуни і ракетні технології режиму Північної Кореї.
На держпідприємстві "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" заявили, що завод ніколи не мав і не має жодного зв'язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного та оборонного характеру.
В 2002 році США звинуватили Україну у продажу Іраку декількох радіолокаційних комплексів "Кольчуга". Довести факт продажу "Кольчуг" Сполученим Штатам так і не вдалося навіть після проведення військової операції в Іраку.