Гройсман відреагував на повідомлення ЗМІ про нібито українські двигуни для ракет КНДР

Повідомлення ЗМІ про нібито поставках державним підприємством "Південмаш" ракетних двигунів Північної Кореї є провокацією проти України, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час візиту в Дніпропетровську область.

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"Моя особиста позиція та мої думки з "Південмашу". Я вважаю, що це абсолютно чітка провокація. Я повністю спираюся на заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони та самого "Південмашу", що такого не було в природі. Можу сказати, що це неможливо. Принаймні, глибоко переконаний, що це провокація проти України. Крапка", - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, раніше американське видання The New York Times розмістив публікацію, у якій стверджувалося, що успіхи Північної Кореї випробування міжконтинентальної балістичної ракети, яка, ймовірно, може досягти США, стали можливі завдяки придбанню потужних ракетних двигунів на чорному ринку, швидше за все з українського заводу.

У свою чергу, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що український оборонно-промисловий комплекс не постачав ракетні двигуни і ракетні технології режиму Північної Кореї.

На держпідприємстві "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" заявили, що завод ніколи не мав і не має жодного зв'язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного та оборонного характеру.

В 2002 році США звинуватили Україну у продажу Іраку декількох радіолокаційних комплексів "Кольчуга". Довести факт продажу "Кольчуг" Сполученим Штатам так і не вдалося навіть після проведення військової операції в Іраку.