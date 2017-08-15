"Південмаш" сьогодні не має можливостей для виробництва двигунів для бойових балістичних ракет - КБ "Південне"

Єдине ракетобудівне підприємство "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" сьогодні не має можливостей для виробництва двигунів для бойових балістичних ракет. Про це повідомляє прес-служба конструкторського бюро «Південне», яке є розробником ракетних технологій.

«Починаючи з 1991 року, технологічні лінії для виробництва двигунів на держпідприємстві «ВО «Південмаш» з характеристиками, які були аналогічні двигуну РД-250 (згадуються в публікації The New York Times - УНІАН), були частково демонтовані. Виробнича лінія для створення балістичних ракет SS-18 і двигунів для них була повністю знищена. У зв'язку з цим підприємство не має в своєму розпорядженні виробничих потужностей для виробництва двигунів зазначеної конфігурації», - йдеться у повідомленні.

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За інформацією КБ «Південне», після 1991 року Україна більше не виробляла балістичні ракети ні для Російської Федерації, ні для власних потреб, ні для будь-якої іншої країни.

«Всі двигуни, які були придатні для використання, включаючи двигун РД-250, залишали територію «Південмашу» виключно у складі ракет. Єдиний двигун, який поставлявся «Пывденмашем» як окремий компонент - це двигун VG143 для четвертої ступені європейської ракети-носія Vega», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН 14 серпня американське видання The New York Times розмістило публікацію, в якій стверджувалося, що успіхи Північної Кореї у випробуванні міжконтинентальної балістичної ракети, яка, ймовірно, може досягти США, стали можливими завдяки придбанню потужних ракетних двигунів на чорному ринку, швидше за все, з українського підприємства. У цій публікації видання посилається на думку експерта Майкла Еллемана, який, за інформацією в ЗМІ, брав участь у програмах з роззброєння і демонтажу застарілих російських ракет, а його дружина, Тетяна, розміщувала фото в російській формі.

У відповідь на цю публікацію секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що український оборонно-промисловий комплекс не поставляв ракетні двигуни і ракетні технології режиму Північної Кореї.

На держпідприємстві "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" заявили, що завод ніколи не мав і не має жодного зв'язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного або оборонного характеру.

Вранці 15 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав провокацією повідомлення ЗМІ про нібито поставки держпідприємством «Південмаш» ракетних двигунів Північній Кореї. За інформацією Державного космічного агентства, технології виробництва двигунів для бойових ракет і самі вироби не могли потрапити з території України до Північної Кореї, оскільки Україна суворо дотримується міжнародного законодавства щодо обмеження поширення військових ракетних технологій.