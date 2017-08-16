Авіапідприємство "Антонов" змінило президента

Виконуючим обов'язки президента державного підприємства "Антонов", найбільшого в світі виробника літаків і авиакомплектующих, призначений екс-директор Харківського державного авіаційного виробничого підприємства (ХДАВП) Олександр Кривоконь замість Олександра Кацюби.

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Про це повідомила прес-служба "Укроборонпрому".

Згідно з повідомленням, Олександр Кривоконь обіймав керівні посади на таких підприємствах як "Південний машинобудівний завод ім. Макарова", "Завод ім. В. А. Малишева", корпорації "Гірські машини" (зараз Corum group).

Як повідомляв УНІАН, екс-президент "Антонов" Олександр Коцюба прийняв рішення покинути займаний пост і повернутися в приватний бізнес. Він очолював це підприємство з 8 червня 2016 року.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Антонов" створено шляхом приєднання ДП "Київський авіаційний завод "Авіант" до ДП "Авіаційний науково-технічний комплекс імені О. К. Антонова" (АНТК) в липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП "АНТК ім. О. К. Антонова" було перейменовано в ДП "Антонов". В кінці липня 2017 року Кабінет міністрів прийняв рішення про ліквідацію юридичної форми держконцерну "Антонов" у зв'язку з його переведенням до складу "Укроборонпрому".

Серед розробок ДП "Антонов" - літаки Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.