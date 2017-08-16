Метпідприємства України в липні скоротили споживання газу на 4%

Металургійні підприємства України в липні збільшили споживання природного газу на 4% порівняно з червнем 2017 року - до 130 мільйонів кубометрів.

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Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів "Укрметалургпром".

Середньодобове споживання природного газу в червні становить 4,2 мільйона кубометрів. За минулий рік середньодобове споживання становило 4,8 мільйона кубометрів проти 5,5 мільйона кубометрів за 2015 рік.

Загалом за 7 місяців металурги спожили 1 мільярд кубометрів природного газу, що становить 102% до обсягу споживання в аналогічному періоді 2016 року.

За даними "Укрметаллургпрома", споживання електроенергії в січні-липні склало 6,6 мільярда кВт/год - на 13% менше 7 місяців 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, металургійні підприємства України в 2016 році скоротили споживання природного газу на 14% порівняно з 2015 роком - до 1,74 мільярда кубометрів, споживання електроенергії збільшилося на 4% - до 12,9 мільярда кВт/год.