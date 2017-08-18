Індія купить в України турбіни для фрегатів, які будуються в Росії - ЗМІ

Комісія з оборонних закупівель Індії в четвер схвалила закупівлю у миколаївського заводу "Зоря-Машпроект" двох комплектів газових турбін для фрегатів, які будуються на російській верфі "Янтар". Вартість контракту - 4,9 мільярда рупій (76 мільйонів доларів США), повідомляє LB.ua з посиланням на The Times of India.

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"Двигуни призначені для двох фрегатів проекту 11356. Вони були закладені на суднобудівному заводі "Янтар" в Калінінграді і мали бути спущені на воду в 2018 році для Чорноморського флоту РФ. Будівництво зупинилося в 2014 році, оскільки постачання українських газотурбінних установок були заборонені через російської агресії", - йдеться в повідомленні.

У 2016 році Індія вирішила купити ці недобудовані фрегати. Ще два будуть будуватися на верфі Goa Shipyard.

Таким чином, українські турбіни будуть поставлені до Індії, яка потім їх відправить в Калінінград.

Нагадаємо, миколаївське ДП "Зоря-Машпроект" - один із лідерів світового газотурбобудування. Більше 95% його продукції йде на експорт.