Суд Москви відмовився заарештовувати турбіни Siemens у Криму

Суддя Арбітражного суду Москви відмовився заарештувати за позовом німецького концерну Siemens чотири газотурбінні установки, які були доставлені в Крим. 18 серпня суд виніс рішення "Про відмову в прийнятті забезпечувальних заходів", повідомляє російський портал "Електронне правосуддя".

Наступне засідання у справі відбудеться 18 вересня.

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Як повідомлялося, надійшов позов в арбітраж Москви 11 липня. Причиною для подачі позову стало перенаправлення "Технопромэкспортом" газотурбінних установок німецького виробництва з Тамані (Краснодарський край, Росія) в Крим.

Крім "Технопромэкспорта" відповідачем у справі виступає також спільне підприємство Siemens і "Силові Машини" - ТОВ "Сіменс технології газових турбін".

У свою чергу "Технопромекспорт" ініціював дослідчу перевірку регіонального управління МВС РФ щодо компанії "Сіменс технології газових турбін" за фактом невиконання договірних зобов'язань, що може загрожувати Siemens і його доньці кримінальною відповідальністю і можливим відходом з російського ринку.

4 серпня ЄС розширив обмежувальні заходи відносно Росії через скандал з поставками турбін в аннексированный Крим. У санкційний список потрапили три фізичні особи, залучених до доставку обладнання на півострів, і три компанії.