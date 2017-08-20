У "ДНР" готують нову хвилю "націоналізації" українських підприємств - ЗМІ

У серпні і вересні 2017 року відбудуться судові слухання, на яких так званий «Фонд держмайна ДНР» готується відсудити нерухоме майно низки українських компаній.

Як повідомляють «Новости Донбасса», у список «націоналізації» потрапила власність компанії ПРАТ «АПК-Інвест», нерухомість національної акціонерної компанії «Надра України», майно ТОВ «Альткомавтотранс», банківські приміщення ЗАТ «Акціонерне комерційний промислово-інвестиційний банк», а також палац спорту «Динамо», що належить фізкультурно-спортивному товариству «Динамо».

Судове засідання за позовом «Фонду держмайна ДНР» про визнання права власності на "безхазяйне" нерухоме майно українських компаній, готуються провести в арбітражному суді Донецька наприкінці серпня-початку вересня поточного року. Інформацію про проведення судового засідання незаконна організація «ДНР» размістила на своєму офіційному сайті в розділі «Судові виклики».

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В «офіційному» електроному документі вказується, що після опублікування судового виклику власники українських компаній вважаються належним чином повідомленими про місце, дату і час проведення судового засідання.

У середині червня поточного року на офіційному сайті організації «ДНР» вже повідомлялося, що підконтрольний організації «Фонд держмайна» звернувся в місцевий арбітражний суд з проханням визнати права власності на безхазяйне майно українських власників. Серед вищезгаданих компаній у списку судового позову було згадано також майно компанії ТОВ "Дорожнє будівництво «Альтком», ТОВ «Альтком «Бетон-буд», ПАТ «Артемівський завод по обробці кольорових металів», ТОВ «Будівництво та монтаж».