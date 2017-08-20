Меркель закликала німецьких автовиробників відродити довіру до дизельних авто

Канцлер Німеччини Анґела Меркель закликала німецьких автовиробників відродити довіру до автомобілів із дизельними двигунами, передає Deutsche Welle.

"Наша вимога - запобігти заборонам в'їзду (автомобілів з дизельними двигунами до міст) і, таким чином, відродити частку довіри до дизеля", - заявила вона на телеканалі RTL у неділю, 20 серпня.

"Нам потрібен дизель, щоб досягти цілей захисту клімату", - додала Меркель.

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Як стверджують фахівці, автомобілі на дизельному пальному в порівнянні з бензиновим викидають в атмосферу менше газів, які викликають парниковий ефект.

У контексті "дизельного скандалу" Меркель зазначила, що розуміє лють власників автомобілів на концерни, які встановлювали в автомобілях незаконне програмне забезпечення для маніпуляції даними про викиди шкідливих газів. "Я сердита", - заявила канцлер на адресу автоконцернів.

При цьому Меркель закликала автовиробників якнайшвидше вжити заходів для ліквідації наслідків "дизельного скандалу" в інтересах власників дизельних автомобілів та понад 800 тисяч людей, які працюють у автомобільній промисловості Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, так званий "дизельний скандал" навколо концерну Volkswagen, в який входить компанія Porsche AG, вперше розгорівся у вересні 2015 року, коли виявилося, що програмне забезпечення на автомобілях VW приховує реальні обсяги викидів шкідливих газів у атмосферу під час відповідних тестів.