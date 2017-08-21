"Нафтогаз" з 1 вересня підвищує ціни на газ для промисловості

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" з 1 вересня поточного року підвищує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 6,7% порівняно з серпнем – до 7921,2 гривні з 7420,8 гривні за тисячу кубометрів, говориться в повідомленні компанії.

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За даними "Нафтогазу", максимальні ціни на природний газ для промспоживачів з 1 вересня будуть підвищені на 6,3% – до 8749,2 гривні з 8230,8 гривні за тисячу кубометрів.

Як відзначили в компанії, цінові пропозиції "Нафтогазу" диференційовані залежно від обсягів закупки, умов оплати та стану попередніх розрахунків.

Якщо покупець не має заборгованості перед "Нафтогазом" або буде купувати не менше 50 тисяч кубометрів газу на місяць, то для нього встановлюється мінімальна ціна. У всіх інших випадках застосовується більш висока ціна.

Всі ціни вказані з урахуванням ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня 2015 року в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Нацкомісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики, права на встановлення цін на природний газ для промисловості.

У серпні 2017 року "Нафтогаз" підвищив мінімальні і максимальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 3% порівняно з липнем 2017 року – до 7420,8 гривні за тисячу кубометрів (мінімальні) і 8230,8 за тисячу кубометрів (максимальні).