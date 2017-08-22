Промвиробництво в Україні впало на 2,6% після двох місяців зростання

Промислове виробництво в Україні в липні 2017 року знизилося на 2,6% в річному вираженні, порівняно з липнем 2016 року, без урахування коригування на ефект календарних днів, після зростання два місяці поспіль.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, з урахуванням коригування на ефект календарних днів, промвиробництво в липні в річному вираженні знизилося на 2,2%.

Порівняно з попереднім місяцем червнем 2017 року, промвиробництво в липні цього року зросло на 0,3% без урахування сезонної коригування, і скоротилося на 1,3% - з урахуванням коригування.

З початку 2017 року, в січні-липні, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, промвиробництво в Україні скоротилося на 0,7%.