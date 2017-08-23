Кабмін змінив порядок планування і контролю держоборонзамовлення

Кабінет міністрів України вніс зміни в порядок планування, коригування та контролю державного оборонного замовлення. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

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"Мінекономрозвитку підготувало зміни до порядку планування та коригування державного оборонного замовлення, здійснення контролю за його виконанням", - повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, представляючи проект постанови.

За його словами, прийняття постанови підвищить ефективність діяльності виконавців державного оборонного замовлення.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України за поданням Міністерства економічного розвитку і торгівлі затвердив Державне оборонне замовлення на 2017-2019 роки.

Держоборонзамовлення на 2017 рік на 20% більше, ніж на 2016 рік. Оборонний бюджет у 2017 році затверджено в розмірі понад 120 мільярдів гривень.