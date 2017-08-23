Великі та середні підприємства України збільшили прибуток у 3 рази

Великі та середні підприємства України в січні-червні 2017 року отримали 186,259 мільярда гривень прибутку до оподаткування, що в 3 рази вище показника за аналогічний період попереднього року на рівні 62,950 мільярда гривень.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, у першому півріччі порівняно з аналогічним періодом попереднього року фінансовий результат прибуткових підприємств України збільшився на 44,2% - до 269,991 мільярда гривень.

Фінансовий результат збиткових підприємств країни за звітний період знизився на 32,6% - до мінус 83,732 мільярда гривень.

Також повідомляється, що частка збиткових підприємств в Україні за підсумками січня-червня 2017 року знизилася до 31,2% до 34,6% роком раніше.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, великі і середні підприємства України в 2016 році, за попередніми даними, отримали 75,651 мільярда гривень прибутку до оподаткування проти 236,566 мільярда гривень збитку за 2015 рік.