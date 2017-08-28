Україна піднялася у світовому рейтингу виробників сталі

Українські металурги в липні 2017 року порівняно з липнем минулого року скоротили виробництво сталі на 12,9% - до 1,810 мільйона тонн, піднявшись при цьому з 14-го на 12-е місце у списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

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За підсумками січня-липня поточного року Україна скоротила виробництво сталі в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року на 15% - до 12,3 мільйона тонн, зберігши 12-е місце в світовому рейтингу виробників сталі.

Згідно з повідомленням, у липні лідерство в рейтингу світових виробників сталі традиційно зберіг Китай з показником 74 мільйони тонн (зростання на 10,3% до липня 2016 року).

Далі країни в першій десятці рейтингу розташувалися в наступному порядку: Японія (8,6 мільйона тонн, -4,3%), Індія (8,4 мільйона тонн, +3,5%), США (7,1 мільйона тонн, +5,6%), Південна Корея (6,2 мільйона тонн, +2,3%), Росія (5,6 мільйона тонн, -8%), Німеччина (3,5 мільйона тонн, +3,6%), Туреччина (3,3 мільйона тонн, +27,8%), Бразилія (2,8 мільйона тонн, +1%) і Італія (2,1 мільйона тонн, +1,7%),

В цілому, в липні 2017 року порівняно з липнем минулого року 67 країн, які входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі на 6,3% - до 143 мільйонів тонн.

Згідно зі звітом асоціації, за січень-липень позиції лідера продовжує утримувати Китай - 491,6 мільйона тонн (зростання порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 5,1%).

Далі слідують: Японія (60,9 мільйона тонн, -0,2%), Індія (58 мільйонів тонн, +5,4%), США (47,7 мільйона тонн, +2,1%), Росія (40,93 мільйона тонн, -0,5%), Південна Корея (40,9 мільйона тонн, +3,5%), Німеччина (25,7 мільйона тонн, +1,9%), Туреччина (21,6 мільйона тонн, +13,6%), Бразилія (19,6 мільйона тонн, +10,6%) та Італія (14,5 мільйона тонн, +1,6%),

За 7 місяців 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року 67 країн, які входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі в цілому на 4,6% - до 977 мільйонів тонн.

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2016 року зберегла 10-е місце в світовому рейтингу виробників сталі, збільшивши виробництво на 5,5% порівняно з 2015 роком - до 24,2 мільйона тонн.

Довідка УНІАН. Україна за підсумками 2013 року посіла 7-е місце в рейтингу WSA, виплавивши 30,4 мільйона тонн сталі. У 2014 році наша країна опустилася на 10-е місце з результатом виплавки 27,2 мільйона тонн. З 2014 року на діяльність вітчизняних металургів почали негативно впливати два чинники. Перший - військові дії на Донбасі, де розташовано більше половини металургійних виробничих потужностей. Другий фактор, прояв якого було найбільш помітно в 2015 році, - зниження світових цін на металургійну сировину і готову продукцію, що знизило доходи компаній і збільшило конкуренцію на світових ринках. Тим не менш, за підсумками 2015 року Україна зберегла 10-е місце в галузевому рейтингу.