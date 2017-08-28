Порошенко відкриє завод з виробництва кабельних мереж для BMW у Львівській області

Президент України Петро Порошенко 30 серпня перебуватиме на Львівщині з робочою поїздкою і візьме участь у відкритті в райцентрі Броди нового заводу з виробництва кабельних мереж для концерну BMW.

Читайте такожМінекономрозвитку зареєструвало Яворівський індустріальний парк у Львівській області

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це йдеться на офіційному сайті підприємства «Електроконтакт Україна».

«30 серпня відбудеться урочистий старт Бродівського виробничого підрозділу ТзОВ «Електроконтакт Україна» за участі президента України Петра Порошенка», - повідомляється на сайті.

Довідка. Підприємство «Електроконтакт Україна» – це дочірня компанія німецького підприємства «Elektrokontakt GmbH», яке належить всесвітньовідомому французькому концерну Nexans.

ТзОВ «Електроконтакт Україна» засноване у 2007 році у місті Перемишляни Львівської області. З 2008 року в Перемишлянах стартувало виробництво кабельних мереж до автомобілів BMW, яке здійснюється і на даний час.

У 2011 році відбулося розширення виробничих потужностей підприємства у місті Золочів Львівської області на базі колишнього радіозаводу. У виробничих цехах відбувається виробництво продукції для автомобілів BMW, Opel та Mercedes.

У 2017 році ТзОВ «Електроконтакт Україна» святкуватиме своє десятиліття від часу заснування. За цей час пройдено шлях від виготовлення кабельних мереж у м. Перемишляни для одного клієнта концерну BMW до виготовлення різноманітних кабельних мереж у Золочеві для чотирьох всесвітньовідомих концернів BMW, Daimler, General Motors та Volkswagen.

Наступним кроком в історії підприємства буде третій завод у місті Броди Львівської області, де планується здійснюватися виробництво кабельних мереж для концерну BMW.