ЗСУ прийняли на озброєння ракетний комплекс "Корсар" (фото, відео)

Легкий переносний ракетний комплекс "Корсар" прийнятий на озброєння Збройних Сил України. Про це повідомили у прес-службі "Укроборонпрому".

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Прийняттю на озброєння нового ракетного комплексу передував цілий комплекс випробувань. Також достроково було виготовлено й поставлено до ЗСУ понад 50 ракет до "Корсару".

"Корсар" дозволяє вести вогонь на дистанції 2,5 км (аналогічна дальність у американського FGM-148 Javelin), а наведення ракети здійснюється за допомогою лазерного променя.

Однією з головних особливостей цього комплексу є габарити, які дозволяють його переносити та вести вогонь "з плеча", без застосування додаткових пристроїв.

КБ "Луч" для "Корсару" розробило дві керовані ракети: РК-3К та РК-3ОФ.

Довідка УНІАН. Легкий переносний ракетний комплекс "Корсар" призначений для ураження нерухомих і рухомих сучасних броньованих цілей та інших об'єктів, які мають комбіновану, рознесену або монолітну броню, в тому числі з динамічним захистом, а також малорозмірних цілей типу довготривалих вогневих точок, танків в окопі, легкоброньованих об'єктів і вертольотів. Постріл може проводитися як з верстата, так і бруствера.