Запорізький алюмінієвий комбінат навмисно знищували в інтересах російських конкурентів – СБУ

Інвестори навмисне знищували Запорізький алюмінієвий комбінат в інтересах російських конкурентів. Про це сьогодні, 29 серпня, повідомляє прес-центр СБУ.

«Під час досудового слідства співробітники спецслужби встановили, що єдиний в Україні виробник первинного алюмінію з 2006 року цілеспрямовано знищувався в інтересах російських виробників металу. Спочатку афільовані з російськими бізнесменами структури придбали контрольний пакет акцій «ЗАлКу». Для реалізації угоди у 2006-2008 роках замовники сформували організовану групу з представників російської компанії «РУСАЛ», колишнього керівництва комбінату, українських бізнесменів і іноземних громадян. Зловмисники, використовуючи можливість впливати на прийняття управлінських рішень на комбінаті, під керівництвом російських кураторів забезпечили знищення основних виробничих потужностей «ЗАлКу», - йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

За його даними, у 2009 році ці люди організували зупинку рудотермічних печей і основних виробничих ділянок електролізного виробництва, що призвело до пошкодження і подальшого повного знищення обладнання.

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Через два роки учасники угруповання забезпечили передачу дочірнього підприємства «ЗАлК» - Глухівського кар'єра кварцитів - компаніям, афільованим з «РУСАЛом».

Слідчі СБУ задокументували, що у 2015 році, перед поверненням комбінату у власність держави, підозрювані розконсервували і ліквідували основні фонди «ЗАлКу», що призвело до руйнування завершеного циклу виробництва кінцевої продукції підприємства.

Для остаточного знищення стратегічного комбінату зловмисники демонтували і вивезли з території цінне обладнання, а ліквідне обладнання цеху алюмінієвої катанки передали компанії, підконтрольній російським бізнес-структурам.

За висновком експертів, у результаті злочинних дій державі завдано збитків на суму понад 39 млн доларів США і більше 100 млн грн.

Слідчими СБУ за результатами розслідування кримінального провадження оголошено про підозру дев'яти членам організованого угруповання у скоєнні злочинів, передбачених статтями 113, 191, 255 і 364 Кримінального кодексу України.

Один з фігурантів справи перебуває під вартою, колишній директор заводу - під особистим зобов'язанням, серед підозрюваних - троє громадян Росії.

Розслідування триває.

Довідка УНІАН. Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат раніше був єдиним в Україні виробником первинного алюмінію з потужністю 100 тис. тонн на рік.

У квітні 2011 року комбінат приступив до завершення консервації потужностей електролізного цеху, що залишалися діючими, і оголосив про припинення випуску первинного алюмінію через його збитковість, зокрема, з огляду на високі тарифи на електроенергію. На даний час потужності з виробництва алюмінію на комбінаті законсервовані, первинний алюміній не виробляється. Крім того, в останні роки ЗАлК ліквідував глиноземне виробництво і припинив випуск глинозему.

ФДМУ має намір у цьому році продати 68% акцій ЗАлКу.