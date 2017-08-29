Правоохоронці підозрюють посадовців Адміністрації морпортів у заволодінні майже 10 мільйонами гривень

Правоохоронці підозрюють посадовців держпідприємства «Адміністрація морських портів України» у заволодінні майже 10 млн грн, виділених на ремонт морського буксира «Олександр Охрименко».

Як повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, встановлено, що протягом 2016 року службові особи ДП «Адміністрація морських портів України» організували та провели конкурсні торги щодо визначення виконавця робіт з ремонту суднових технічних засобів та корпусних конструкцій морського судна-буксиру «Олександр Охрименко», який належить державі та перебуває в користуванні держпідприємства. Переможцем зазначених торгів визначено ТОВ, з яким і було укладено відповідний договір.

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У рамках виконання умов зазначеного договору, службові особи ДП «Адміністрація морських портів України» за попередньою змовою зі службовими особами певного суб’єкта господарювання та інших компаній – підрядників та постачальників, протиправно виготовили та в подальшому використали низку документів про обсяги і вартість ремонтних робіт, на підставі яких на банківські рахунки переможця конкурсних торгів перераховано бюджетні кошти в сумі 49 млн грн.

Реалізуючи злочинну схему, спрямовану на заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, частина вказаних коштів у сумі 5 млн грн була перерахована на банківські рахунки інших суб’єктів господарювання, які жодних послуг з ремонту суднових технічних засобів та корпусних конструкцій буксира не надавали, та в подальшому через низку підприємств з ознаками фіктивності переведена у готівку та розподілена між учасниками протиправної оборудки.

Таким чином, внаслідок вказаних неправомірних дій державі завдано збитків на суму майже 10 млн грн.

Кримінальне провадженні відкрито за фактом заволодіння та розтрати держаних коштів в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

На даний час на території трьох областей проводяться санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях та місцях проживання осіб, які причетні до вчинення злочину, зокрема і на судні «Олександр Охрименко».