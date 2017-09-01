Бронетехніка, ракети й авіація: "Укроборонпром" показав, як Україна відповідає на виклики війни на Донбасі (інфографіка)

За останні три роки ДК "Укроборонпром" створив десятки новітніх зразків озброєння, які є гідною відповіддю України на виклики гібридної війни.

В той час, коли транспортний літак Ан-132D довів повну незалежність української авіабудівної галузі від Росії, безпілотний міні-БТР "Фантом" став наочною демонстрацією перспективних розробок українського оборонного комплексу, йдеться у повідомленні прес-служби "Укроборонпрому".

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За цей час були розроблені бойові модулі для бронетехніки, ракети, артилерійські системи, в тому числі залпового вогню, безпілотники та радіолокаційні системи.

З липня 2014 по липень 2017 року українську армію посилили 5 тис. 281 одиниця нової та модернізованої техніки, 7 тис. 164 одиниці відремонтованої та відновленої, а також передано 3 тис. 458 одиниць ЗІП, вузлів та агрегатів.

Як повідомляв УНІАН, "Укроборонпром" піднявся у світовому рейтингу виробників зброї.