Росія перенесла запуск двох скандальних ТЕС в окупованому Криму

Уряд Росії відклав терміни запуску в експлуатацію двох теплоелектростанцій в анексованому Криму, йдеться в постанові уряду Росії, опублікованій на офіційному порталі правової інформації.

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Згідно з документом, першу чергу парогазових установок, яка передбачає перші блоки Севастопольської та Сімферопольської ТЕС потужністю 235 МВт, введуть в експлуатацію 19 травня 2018 року, повідомляє «Крим.Реалії».

Введення другої черги двох станцій призначене на 18 червня 2018 року. Термін початку комплексного випробування першої черги – 16 травня, другої – 15 червня.

Документ також вносить зміни в правила надання субсидії з федерального бюджету російської державної корпорації «Ростех» для будівництва електростанцій в анексованому Криму.

Згідно з попереднім графіком, затвердженим урядом Росії, першу чергу планували ввести в експлуатацію до 1 вересня 2017 року, другу – в березні 2018 року. Однак пізніше голова російського міненерго Олександр Новак повідомив, що запуск перших блоків ТЕС відбудеться в першому кварталі 2018 року.

Для безперебійного енергопостачання в Криму будують дві ТЕС з використанням незаконно ввезених газових турбін Siemens.

Скандал з поставками до анексованого Криму турбін німецької фірми Siemens з боку сусідньої Росії розгорівся в червні. Росія заперечувала приналежність турбін у Криму компанії, проте Siemens визнала обладнання своїм. Siemens оскаржує в суді перевезення турбін з Росії до Криму, що заборонено санкціями Євросоюзу.

10 липня голова міністерства енергетики Росії Олександр Новак заявив, що теплоелектростанції в Криму побудують, навіть якщо компанія Siemens відкличе турбіни, які були поставлені на півострів.

В анексованому Росією Криму, незважаючи на запуск третьої нитки російського енергомосту навесні 2016 року, тривають відключення світла. З грудня 2015 року в Крим перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження електроопори в Херсонській області. Зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії і енергомостом з Кубані.