В Україні виробництво сталі зменшилося на 16%

В Україні за січень-серпень, за оперативними даними, виробництво сталі зменшилося на 16% порівняно з січнем-серпнем 2016 року - до 13,83 млн тонн.

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Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Укрметалургпром».

За даними об'єднання, виробництво загального металопрокату за вказаний період скоротилося на 18% - до 11,8 млн тонн, виплавка чавуну скоротилася на 20% – до 12,77 млн тонн.

Обсяг виробництва коксу зменшився на 21% - до 6,86 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2016 р. виробництво сталі зросло на 6% порівняно з 2015 р. - до 24,2 млн тонн, виробництво загального металопрокату також збільшилося на 6% - до 21,41 млн тонн, виплавка чавуну зросла на 8% – до 23,59 млн тонн. Обсяг виробництва коксу за 2016 р. зріс на 10% - до 12,73 млн тонн.