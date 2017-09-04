В Україні представили новий легкий літак Y1 "Дельфін" (фото, відео)

ДП "Одеський авіаційний завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", з власної ініціативи розробив новий легкий 4-місний одномоторний літак, який отримав назву Y1 "Дельфін".

Легкість управління та гнучкість застосування цього літака дозволяє використовувати його як першу сходинку в навчанні льотчиків, як патрульний літак для моніторингу прикордонних зон або лісових пожеж, а також як акробатичний або легкий пасажирський літак, передає прес-служба "Укроборонпрому".

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Y1 "Дельфін" у справі підготовки льотчиків якнайкраще підходить для перших польотів, під час яких курсанти опановують ази льотної справи. Він оснащений двигуном від французької компанії Societe de Motorisations Aeronautiques, яка входить до масштабного авіа-конгломерату Safran SA, що виробляє двигуни та авіоніку для літаків Boeing та Airbus. Цей двигун здатний розганяти Y1 "Дельфін" до 385 км/год та забезпечує безпосадковий політ на відстань до 1320 км.

Конструкція літака дозволяє виконання складного та вищого пілотажу, завдяки чому курсанти можуть опанувати основи сучасного маневрового повітряного бою, а також виведення літака зі штопору. Літак може оснащуватись бортовим обладнанням як на базі традиційних аналогових приладів, так і сучасними цифровим, яке отримало назву "скляна кабіна" та використовується у більшості сучасних літаків, в тому числі у Ан-148/158/178 та Ан-132D.

Наразі фахівці заводу продовжують роботу над створенням спеціалізованих версій літака.