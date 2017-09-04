США виграли в СОТ спір з Євросоюзом про пільги для Boeing майже на $9 мільярдів

Апеляційна інстанція Світової організації торгівлі (СОТ) скасувала рішення, згідно з яким податкові пільги на $8,7 млрд, надані американським урядом компанії Boeing, незаконні. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву СОТ, передає RNS.

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Це рішення було прийнято після розгляду апеляції, яка була подана США 16 грудня 2016 року. Сполучені Штати намагалися опротестувати рішення СОТ: організація задовольнила скаргу ЄС і визнала незаконними податкові пільги, які влада США надавалі авіавиробнику Boeing для фінансування створення літака 777X.

Рішення, яке опротестовували США, було прийнято 28 листопада 2016 року і зазначало, що пільги, надані виробнику авіатехніки американською владою, порушують міжнародне законодавство.

США і ЄС витратили більше десятиліття на боротьбу навколо того, чи законна допомога компаніям Boeing і Airbus з боку відповідних урядів для створення комерційних літаків.

Опублікована 4 вересня постанова СОТ фактично ставить крапку в цьому спорі, резюмує Bloomberg.