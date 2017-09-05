Російський держбанк намагається стягнути з кримської компанії Фірташа майже $40 мільйонів

Державний російський банк ВТБ подав позов в Арбітражний суд Москви з вимогою стягнути $39,4 млн заборгованості з компанії «Юкрейніан Кемікал Продактс» (Київ, раніше - Кримський титан), яка належить Дмитру Фірташу. Про це йдеться в ухвалі суду, якою позов прийнято до провадження, повідомляє Liga.net.

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Згідно зі звітністю "Юкрейніан Кемікал Продактс", зобов'язання перед ВТБ в розмірі $39,4 млн виникло у компанії в квітні 2015 року.

Ще одним відповідачем у справі значиться московська компанія «Титанові інвестиції», зареєстрована Фірташем у 2014 році після анексії півострова. «Титанові інвестиції» створена для легалізації роботи «Кримського титану» за законами РФ на окупованій території.

У 2016 році «Титанові інвестиції» потрапила під санкції РНБО через поставки з України до Криму сировини для «Кримського титану». Зараз ця компанія дублює діяльність ПАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс» в Росії.

Згідно з міжнародною митною документацією, експортером продукції «Кримського титану» є «Юкрейніан Кемікал Продактс», яка перереєструвалася у Києві в 2014 році. Дані російської ФМС свідчать, що цю ж продукцію експортує ТОВ «Титанові інвестиції». Таким чином, власник бізнесу знижує або обходить можливість введення санкцій і легалізує роботу «Кримського титану» як в Росії, так і на міжнародних ринках, резюмує видання.

За даними російської митниці в січні-серпні 2017 року «Титанові інвестиції» експортували продукції на більш ніж $45 млн. Основна частка експорту припадає на діоксид титану, основну продукцію «Кримського титану».