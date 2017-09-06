Україна збільшила виручку від експорту залізорудної сировини

Гірничо-металургійні підприємства України в січні-серпні 2017 року збільшили виручку від експорту залізорудної сировини (ЗРС) на 54% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 1,744 мільярда доларів з 1,131 мільярда доларів, повідомляється в митній статистиці Державної фіскальної служби.

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Згідно зі статистикою, за 8 місяців було експортовано 25,780 мільйона тонн ЗРС (на 5,4% менше, ніж за 8 місяців 2016 року), частка якого в загальному обсязі валютної виручки від експорту становить 6,34%.

Основними покупцями українського ЗРС були Китай – 28,45% виручки, Словаччина – 11,04%, Австрія – 11%.

Також повідомляється, що в січні-серпні імпорт ЗРС в грошовому вираженні склав майже 22 мільйони доларів. При цьому всі залізорудну сировину імпортувалося з Росії.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році скоротила виручку від експорту залізорудної сировини на 12,8% порівняно з 2015 роком – до 1,8 мільярда доларів.