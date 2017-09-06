Гройсман доручив Мінфіну прорахувати зниження ренти на газ до 12%

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству фінансів прорахувати компенсатори балансування бюджету для можливого зниження ренти на газ для нових родовищ з 29% для приватних компаній та з 50% для державної компанії "Укргазвидобування" до єдиної ставки 12%.

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Про це прем'єр-міністр повідомив у ході засідання уряду.

"Що стосується зменшення ренти до 12%. Я вважаю, що ця ідея заслуговує уваги. Необхідно, щоб Міністерство фінансів дивилося, яким чином це можна збалансувати... Потрібно запровадити таку ренту, щоб вона не була корупційною. Це потрібно зробити ефективно, публічно і якісно", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у середині вересня 2016 року у Верховній Раді був зареєстрований законопроект, яким пропонувалося знизити ставку ренти на видобуток природного газу з нинішнього рівня до 12% з початку 2017 року. Ця норма мала поширюватися тільки на новопробуренные свердловини.

Згідно з інформацією Асоціації газодобувних компаній, прийняття цього законопроекту мало створити стимули для буріння нових свердловин і дозволило б збільшити видобуток газу з початку 2017 року. 6 грудня 2016 року цей законопроект був проголосований у першому читанні. 18 грудня поправка про запровадження 12-відсоткової ренти була скасована на засіданні парламентського комітету з питань податкової та митної політики. За розгляд цього законопроекту у другому читанні 20 грудня ця норма був остаточно відхилено.

Україна в 2016 році порівняно з 2015 роком збільшила видобуток природного газу на 0,5% – до 19,896 мільярда кубометрів.