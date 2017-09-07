Доліталися: експорт російської авіатехніки під загрозою зупинки

У Росії виникли нові проблеми в сфері авіапрому - постачання авіатехніки за кордон може зупинитися, пише "Комерсант".

Щоб Росавіація підписала необхідні для експорту авіатехніки угоди щодо льотної придатності літаків з зарубіжною авіавладою, їй потрібна угода з Міждержавним авіаційним комітетом (МАК), що розслідує авіаподії. Але між ними гострий конфлікт: Росія намагається відібрати у МАК повноваження, а тепер навіть лояльний державі авіапром просить налагодити співпрацю з опальною організацією. Ситуацію ускладнює позиція США, які, за версією Росавіації, запропонували «дискримінаційний» документ.

Читайте такожСуд над підозрюваними у катастрофі МН17 над Донбасом пройде в ГаазіСоюз авіавиробників запропонував Росавіації укласти угоду з МАК «для просування російської авіатехніки за кордон». Відомство два роки тому отримало частину функцій МАК, воно повинно стати і розробником угод з владою інших країн з питань льотної придатності. Без таких документів, насамперед із США та ЄС, експорт російських літаків утруднений. Зараз незначний експорт повітряних суден йде за старими угодами, підписаними ще Авіарегістром МАК, але вони не будуть поширюватися на нові літаки, такі як МС-21.

У листі пояснюється, що підписання нових угод можливе лише «за умови відповідності національної системи підтримання льотної придатності стандартів і практики ICAO». Але ICAO вимагає, щоб авіавлада уклала угоду з органом, що розслідує авіаподії (ці функції залишилися у МАК). Також Росавіація повинна укласти робочі угоди з льотної придатності та підвищення безпеки польотів з Європейським агентством з безпеки польотів (EASA) та Федеральною авіаційною адміністрацією США (FAA). Вони дозволили б використовувати угоди МАК і зберегти механізм визнання російської авіатехніки за кордоном.

Союз також запропонував «поступово обмежити» використання російськими перевізниками повітряних суден іноземної реєстрації при польотах за кордон і поступово заборонити польоти на таких літаках в РФ. Зараз в Росії 90% перевезень йдуть на іноземних літаках, в основному зареєстрованих на Бермудах, в Ірландії, на Арубі. Основний контроль за льотною придатністю покладено на країну реєстрації судна, а повноваження Росавіації до недавнього часу обмежувалися схваленням організацій, що отримали зарубіжний сертифікат. Держава давно обговорює ідею внесення літаків в реєстр РФ, але поки це не вдалося зробити.

У листі союзу т.в.о. глави Росавіації Олександр Бєляков повідомив, що укласти угоду у сфері підтримання льотної придатності з МАК «не представляється можливим», оскільки РФ прийняла нові нормативи в галузі сертифікації авіатехніки за стандартами ICAO. Взаємодія з EASA і з FAA поки обмежилася погодженням процедур початку роботи над угодами. Але запропонований FAA текст, пише Бєляков, Росія не може прийняти «через його дискримінаційний характер». Він «спрямований тільки на забезпечення постачання американської авіатехніки в РФ», FAA не врахувала і пропозицію Росавіації підготувати симетричний документ, що включає «процедури з сертифікації та підтримання льотної придатності російської авіатехніки при її постачанні в США». Росавіація погодилася з ідеєю поступово обмежити використання судів з іноземною реєстрацією, щоб відновити контроль за підтриманням льотної придатності. Але агентство вважає, що авіакомпанії мають право самі приймати рішення, на яких повітряних суднах здійснювати перевезення.

Підписання угоди з МАК, запропоноване союзом, - гарантія того, що результати розслідування, що вказують на недоліки техніки, будуть враховані при створенні нових літаків, говорить виконавчий директор «Авіапорт» Олег Пантелєєв. Він зазначив, що підписання угод з країнами, куди РФ має намір продавати авіатехніку, - тривале, але необхідне завдання: авіавиробники вже не раз говорили про проблеми з експортом через відсутність таких угод.