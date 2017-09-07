Jaguar з 2020 року перейде на виробництво гібридів або електрокарів

Усі нові моделі автомобілів, які буде запускати у виробництво компанія Jaguar Land Rover (JLR) з 2020 року, будуть або електрокарами, або автомобілями з гібридними двигунами. Про це йдеться в заяві компанії, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Першим електрокаром для автовиробника стане Jaguar I-Pace, який надійде в продаж вже в 2018 році.

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Виконавчий директор JLR Ральф Спет каже, що рішення перейти на виробництво електрокарів і автомобілів із гібридними двигунами дасть покупцям ще більший вибір.

Найбільший британський виробник автомобілів Jaguar Land Rover належить індійській транснаціональної компанії Tata Group.

У липні цього року шведський концерн Volvo повідомив, що з 2019 року всі нові моделі компанії будуть комплектуватися електричними двигунами. Таким чином, Volvo планує перейти на електричні двигуни на рік раніше, ніж Jaguar.

Однак і Volvo, і JLR продовжать випускати старі моделі автомобілів, оснащених двигуном внутрішнього згоряння.

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"Двигун внутрішнього згоряння - це високий рівень розвитку технологій. Ми будемо зустрічати такі двигуни, що працюють на бензині або дизельному паливі, ще багато років", - говорить глава Jaguar.

Компанія JLR також повідомила, що розробила електричну версію свого класичного родстера 1968 року випуску E-type Zero. Однак ця версія є концепт-каром і не надійде в продаж.

Заява компанії Jaguar про перехід на виробництво електрокарів прозвучала на тлі спроб інших автовиробників запровадити "зелені" технології у виробництво.

"Ми представимо лінійку електрифікованих моделей, у тому числі моделі з повністю електричним двигуном, підключаємі гібридні автомобілі, машини з м'якою гібридною системою", - говорить голова компанії.

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Компанія постаралася уявити, як будуть виглядати автомобілі в 2040 році. Jaguar розробив концепт-кар Future-Type, в якому керування буде здійснюватися за допомогою голосу. Зйомне кермо Sayer із штучним інтелектом "не просто знаходиться в автомобілі, він стає вашим вірним товаришем", - йдеться в прес-релізі компанії.

Компанія представить ряд своїх інноваційних розробок на що відкривається в п'ятницю в Лондоні фестивалі Tech Fest.