Голова Волинської облради пообіцяв не допустити знищення "Волиньторфу"

Голова Волинської обласної ради, член президії «Українського об'єднання патріотів» Ігор Палиця пропонує створити робочу групу для вирішення проблеми довкола державного підприємства «Волиньторф». Про це він заявив під час засідання 15-ї сесії сьомого скликання Волинської обласної ради.

Як відомо, блокування роботи державного підприємства триває вже декілька років. «Волиньторф» спеціалізується на виготовлені торф’яних брикетів і забезпечує паливом установи бюджетної сфери та приватні домогосподарства на території кількох областей. Наразі підприємство може зупинити свою роботу, а половина колективу – втратити дохід через ненадання земель, необхідних для видобутку сировини. Погодження на виділення ділянок відмовляється підписувати голова ОДА Володимир Гунчик. 7 вересня колектив «Волиньторфу» приїхав на сесію облради шукати підтримки депутатів. На пояснення очільника облдержадміністрації про те, що він не може узгодити документи через законодавчу колізію, представники підприємства відповіли криками «Ганьба».

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За словами Ігоря Палиці, до робочої групи мають увійти представники підприємства, облдержадміністрації та обласної ради. Вже наступного тижня вони мають надати свої пропозиції, як врегулювати ситуацію. Депутати облради підтримали це рішення.

Ігор Палиця запевнив працівників підприємства, що не дозволить закрити чи приватизувати «Волиньторф». Більш того, він підкреслив, що готовий самостійно відстоювати у Києві інтереси колективу підприємства, якщо ситуація із виділенням земель не вирішиться позитивно.

Представник УКРОПу також наголосив, що проблема «Волиньторфу» не є лише регіональною, адже підприємство сплачує значні суми податків, які йдуть на армію. «Наш президент заявляє, що Росія готується до повномасштабної війни. А як ми захищатимемося, якщо в бюджеті немає грошей, щоб збільшити витрати на армію? А тут чиновники не дають працювати підприємству. Прокуратура вносить протест на бажання губернатора підписати дозвіл на розробку родовищ, щоб отримувати додаткові гроші. Чому прокуратура не дає працювати державному підприємству? Можливо, це зроблено в інтересах тих, хто хоче його приватизувати», – зазначив політик.

Раніше народний депутат України від УКРОПу Ірина Констанкевич уже заявляла, що «Волиньторф» може зупинити свою роботу через те, що обласна виконавча влада не погоджує ділянки для видобутку копалин. На думку нардепа, така ситуація склалася через те, що певні особи накинули оком на це успішне, прибуткове підприємство, яке забезпечує гідну заробітну плату та соціальні пільги 407 працівникам.