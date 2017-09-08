IKEA може відкрити власне виробництво в Україні

Одна з найбільших у світі торгових мереж з продажу меблів і товарів для дому - група компаній IKEA зі штаб-квартирою в місті Делфті (Нідерланди), може відкрити власне виробництво в Україні.

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Про це на своїй сторінці в Facebook написав начальник управління інвестиційної політики Львівської обласної державної адміністрації Роман Матис.

"Рік тому мною було розпочато діалог з компанією, який дав початок переговорним і ознайомчим процедур, а після сьогоднішньої моєї зустрічі з участю EBA Lviv-Western Ukrainian Office of The European Business Association з менеджментом IKEA вдалося досягти домовленості про наступне предметному контакті з питання розміщення виробництв компанії на території Львівщини. Все що зараз залишається почекати", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня цього року голова правління столичного ТЦ "Мандарин Плаза" Олександр Черницький заявив, що IKEA планує вийти на український ринок. За його словами, IKEA розглядає можливість стати орендарем торгово-розважального центру "Південний" площею 450 тис. кв. м в Голосіївському районі Києва, початок будівництва якого заплановано на кінець 2017 року.

Довідка УНІАН. IKEA – одна з найбільших у світі торгових мереж з продажу меблів і товарів для дому. До IKEA Group належать виробничі підприємства, закупівельні офіси, центри комплектації і доставки замовлень покупцям, а також 315 магазинів у 27 країнах світу. Загалом підприємства IKEA Group діють на території 42 країн.