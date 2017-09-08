Суд заарештував майно Запорізького алюмінієвого комбінату

Суд наклав арешт на все майно Запорізького алюмінієвого комбінату (ЗАлК), повідомила прес-служба прокуратура Запорізької області.

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«З метою недопущення розкрадання державного майна і знищення підприємства слідчим, прокуратурою і судом було прийнято рішення про накладення арешту на все майно Запорізького алюмінієвого комбінату», - сказано в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що зараз під процесуальним керівництвом прокуратури області знаходиться кримінальне провадження, відкрите в 2016 році за фактом привласнення посадовими особами ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» майна підприємства. За даними прокуратури, підприємству було завдано збитків в особливо великих розмірах, у сумі понад 5 млн грн.

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Довідка УНІАН. Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат (ЗАлК) раніше був єдиним в Україні виробником первинного алюмінію з потужністю 100 тис. тонн в рік.

У квітні 2011 року комбінат приступив до завершення консервації потужностей електролізного цеху і оголосив про припинення випуску первинного алюмінію через його збитковість, зокрема, через високі тарифи на електроенергію. В даний час потужності з виробництва алюмінію на комбінаті законсервовані, первинний алюміній не виготовляється. Крім того, в останні роки ЗАлК ліквідував глиноземне виробництво і припинив випуск глинозему.

У 2014-2015 роках держава з допомогою судів повернула під свій контроль 68,01% акцій комбінату. Підставою для повернення акцій у держвласність стало те, що попередній власник пакета акцій російська компанія «РУСАЛ» довела підприємство до жалюгідного стану і не виконала інвестиційні зобов'язання.