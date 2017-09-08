В Україні прискорилося зростання цін виробників промпродукції

Зростання цін виробників промислової продукції в Україні у серпні 2017 року у річному вираженні, порівняно із серпнем 2016 року, прискорилося до 23,6% з 23,3% місяцем раніше.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики, порівняно з попереднім місяцем, липнем 2017 року, ціни виробників промпродукції у серпні зросли на 0,4%.

З початку року, порівняно з груднем 2016 року, ціни виробників промпродукції зросли на 8,4%.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, зростання цін виробників промислової продукції в Україні у липні 2017 року у річному вираженні, порівняно з липнем 2016 року, сповільнилося до 23,3% з 26,3% місяцем раніше.