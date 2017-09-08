Російський суд повторно відмовив Siemens в арешті турбін в окупованому Криму

Арбітражний суд Москви вдруге відмовив накласти забезпечувальні заходи за позовом Siemens до «Ростеху» та його дочірніх структур. Про це йдеться в ухвалі, яка знаходиться в картотеці Арбітражного суду Москви, повідомляє РБК.

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Згідно з висновком суду, необхідні Siemens «забезпечувальні заходи не співрозмірні можливим наслідкам порушення прав позивача». Суд зазначив, що доказів шкоди, для уникнення якої необхідно провести арешт агрегатів в Криму, «не надано».

На думку інстанції, також «відсутні докази, які підтверджували б розмір цієї шкоди», а також не надані докази того, що «відповідачі здійснюють дії, які в подальшому можуть вплинути на виконання судового акту».

Суд підкреслив, що інформація на сайті держзакупівель щодо конкурсу на надання силових агрегатів не є таким доказом, а задоволення заяви Siemens «може призвести до порушення балансу інтересів сторін у справі». «У задоволенні заяви Siemens Aktiengesellschaft про вжиття забезпечувальних заходів відмовити», — резюмував Арбітражний суд Москви.

У перший раз Арбітражний суд Москви відмовив Siemens в арешті турбін в окупованому Криму 20 серпня. Німецька компанія в своєму позові до «Ростеху» вимагала накласти забезпечувальні заходи щодо монтажу агрегатів на півострові. Компанія подала позов 11 липня. Згідно із заявою Siemens, турбіни були поставлені дочірніми компаніями «Ростеху» — ВАТ «Зовнішньоекономічне об'єднання «Технопромекспорт», ТОВ «Сіменс технології газових турбін» і ТОВ «Зовнішньоекономічне об'єднання «Технопромекспорт» — проти її волі.

На початку липня агентство Reuters повідомило про постачання турбін компанії Siemens до окупованого Криму всупереч санкціям. В «дочці» «Ростеху», «Технопромекспорті», заявили у відповідь, що турбіни були куплені на вторинному ринку і модернізовані на російських підприємствах. Як повідомило джерело РБК, турбіни виготовили на спільному підприємстві «Силових машин» і Siemens в Санкт-Петербурзі, а потім переробили на заводах «Ростеху».