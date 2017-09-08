Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у розкраданні 40 мільйонів "Укрхімтрансаміаку"

Детективи Національного антикорупційного бюро України 8 вересня під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали трьох осіб за підозрою в заволодінні та легалізації понад 40 млн грн коштів державного підприємства «Укрхімтрансаміак».

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Як повідомили УНІАН у прес-службі НАБУ, цього ж дня їм повідомлено про підозру.

"Зокрема, виконуючого обов’язки директора ДП «Укрхімтрансаміак» підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»), двох керівників приватних підприємств, задіяних, за даними детективів, у схемі заволодіння коштами ДП та їхній подальшій легалізації підозрюють у злочині, передбаченому ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України", - йдеться в повідомленні.

За версією слідства, впродовж 2014 року зазначені особи вступили у злочину змову з метою заволодіння коштами, які призначалися для виконання робіт із технічного переоснащення локальних систем оповіщення населення, що проживає в 2,5-кілометровій зоні від осі української ділянки магістрального аміакопроводу «Тольяті-Одеса».

Встановлено, що основна частина коштів була сплачена на умовах передоплати на рахунки підконтрольних підприємств, а після цього використана підозрюваними для власних потреб.

"Наразі тривають обшуки в адміністративній будівлі ДП «Укрхімтрансаміак», офісних приміщеннях приватних підприємств, помешканнях підозрюваних, здійснюються інші невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір додаткової доказової бази та встановлення інших ймовірних учасників злочинної схеми", - повідомили в НАБУ.

Правоохоронці клопотатимуть суд про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 13,6 млн грн кожному.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розпочали в лютому 2016 року.