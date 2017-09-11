"Антонов" продовжує співпрацювати з російською авіакомпанією - журналіст

Співробітники держпідприємства «Антонов» мають намір продовжувати обслуговування російської вантажної авіакомпанії «Волга-Дніпро», яка виконує, серед інших, замовлення Міноборони Росії.

Про це на своїй сторінці в Facebook з посиланням на джерело повідомив журналіст Роман Бочкала.

За його словами, співробітники «Антонова» летять на два місяці до Ульяновська, де знаходиться штаб-квартира "Волги-Дніпра" з метою продовжити ресурс російським Ан-124 «Руслан».

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«Вони - основа парку ворожої компанії «Волга-Дніпро». Без наших «Русланів» "Волга-Дніпро" просто стане. Адже у вересні 2016-го держпідприємство «Антонов» заявило про те, що до кінця року скрутить співпрацю з «Волга-Дніпро». Ось тобі і згорнули... За даними мого джерела, за час війни фахівці «Антонова» щонайменше вже двічі виїжджали в РФ з подібними цілями», – пише журналіст.

За інформацією джерела журналіста, росіяни платять «солідні гроші» за обслуговування літаків.

«У мене питання. Чи знають в СБУ про ці поїздки? Чи не порушують вони санкцій? Чи можна виключити спроби вербування українських авіаконструкторів, головний капітал яких – мізки, співробітниками ФСБ? Хіба можна під час війни з Росією літати в Росію, щоб продовжувати життя російським літакам?! Так, літаки не військові. Але без транспорту не обходиться жодна військова компанія», – написав Бочкала, зазначивши, що офіційно було неодноразово заявлено про припинення співпраці «Антонова» з РФ.

«Готую офіційний запит з вимогою підтвердити або спростувати дану інформацію», – додав він.